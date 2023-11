Demolizione della Cascina. Panigadi

Al via i lavori di demolizione dell’ex Cascina Panigadi a Lainate. Da alcuni giorni nell’area di proprietà comunale sono al lavoro le ruspe per la demolizione dei fabbricati. Si tratta di un progetto del valore di 995mila euro finanziato dal Pnrr che prevede il ripristino e messa in sicurezza dell’area in via Sant’Alberto, la pulizia e il riordino dell’area verde che si trova all’interno del parco Lura, al confine con Caronno Pertusella. L’obiettivo principale del progetto di rigenerazione è il recupero, per quanto possibile, dell’area riportandola com’era prima dell’edificazione incontrollata e in parte abusiva degli anni ’80. Una sorta di una riqualificazione ambientale per restituire alla città un polmone verde creando una integrazione virtuosa con Villa Litta. La destinazione finale, non ancora certa, potrebbe essere quella di una vasca di laminazione del torrente Lura. Si chiude così una vicenda iniziata 35 anni fa quanto il 27 giugno 1988 con una delibera di consiglio comunale, l’area era stata acquisita al patrimonio comunale. Degrado, abbandono e polemiche. Idee per il recupero e finalmente lo scorso 8 giugno il consiglio comunale ha approvato all’unanimità l’intervento di demolizione. "Finalmente abbiamo sbloccato una situazione ferma da anni - commenta soddisfatto il sindaco lainatese Andrea Tagliaferro -. Siamo riusciti a cogliere l’opportunità del Pnrr per porre mano a una situazione frutto di un abuso edilizio di 40 anni fa. Grazie alle demolizioni e agli imponenti interventi di pulizia saremo in grado di restituire alla città u altro polmone verde". Nell’area sono presenti una cascina, che è l’edificio più grande, un’abitazione, la depandance, una vecchia porcilaia, due silos e la stalla.

Ro.Ramp.