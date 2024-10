Demolita l’antenna di viale Fulvio Testi

Pochi giorni fa, il condominio di viale Fulvio Testi 176 ha abbattuto la maxi antenna, come richiesto dall’ordinanza di demolizione emanata dal Comune di Cinisello Balsamo quest’estate. Si conclude così una lunga e annosa vicenda che, in questi ultimi anni, ha visto diversi contenziosi tra la palazzina, il municipio e la società Rf Com.

"È stata una settimana difficile per i condòmini, i lavoratori e il difensore del condominio – hanno raccontato i residenti, che si erano costituiti in un comitato (nella foto) –. Già il 15 agosto il condominio aveva vinto una causa, ottenendo un risarcimento". A fare ricorso era stata Rf Com, denunciando di essere stata spogliata del possesso delle soffitte dove erano collocati i macchinari strumentali al funzionamento del traliccio. "Nessuno ha mai ostacolato l’accesso al traliccio abusivo".

Poco dopo questa sentenza, il Comune di Cinisello Balsamo aveva negato il permesso di costruire in sanatoria per l’antenna, per mancato completamento della documentazione richiesta che demandava la realizzazione. Non solo. Dopo la precedente ordinanza di demolizione del 19 maggio 2022, annullata poi in seguito al ricorso dalla società Rf Com e alla sentenza del Tar di Milano del 4 marzo, il municipio ne ha emessa una nuova. Come si legge nell’ordinanza, il Comune a fine agosto ha ordinato "alla Rf Com Srl, nonché per l’occorrenza al condominio Le Plejadi di viale Fulvio Testi 176, in qualità di proprietario del lastrico solare sul quale il traliccio è installato, di demolire le opere abusivamente realizzate e di ripristinare la situazione preesistente entro il termine perentorio di 90 giorni dalla notifica della presente ordinanza". Con la variante al piano di governo del territorio, gli uffici stanno anche predisponendo un regolamento per i criteri e la localizzazione di eventuali nuove antenne sul territorio.

La.La.