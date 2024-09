“Demenze, c’è ancora domani“: dibattiti, laboratori e flashmob

Dibattiti e laboratori: con le iniziative dell’Alzheimer Fest, Melegnano si conferma una città “dementia friendly“. Dopo il convegno “Demenze: c’è ancora domani“, ospitato ieri mattina al castello mediceo, gli eventi della due-giorni dedicata all’Alzheimer proseguono oggi con svariati appuntamenti. Tra questi, il laboratorio di scrittura “Con parole tue“, alle 10.30 alla Palazzina Trombini. Alla stessa ora, il cortile d’onore del castello farà da sfondo a “Il filo dell’amore“, un ponte inter-generazionale tra gli studenti dell’istituto Giovanni Paolo II e gli anziani ospiti della Rsa Castellini, che si ritroveranno per giocare insieme. Alle 11 in piazza Vittoria si potrà assistere al flashmob a tema inscenato dagli alunni della scuola Dezza; nel pomeriggio (alle 15 in castello) le testimonianze di alcuni assistenti a domicilio. Tra gli organizzatori di Alzheimer Fest c’è Amame, associazione di Melegnano che dal 2017 supporta i malati e le loro famiglie.

A.Z.