Dehors chiusi a mezzanotte a Milano, il sindaco Sala: “Penso a un’ordinanza”

Milano, 13 settembre 2023 – Dehors chiusi a mezzanotte a Milano: spunta l’intenzione di fare un’ordinanza, prima che il regolamento venga discusso in Consiglio comunale. L’annuncio è arrivato dal sindaco di Milano, Giuseppe Sala, a margine degli Stati generali della cultura 2023.

Dehors a Milano

L'ipotesi di far chiudere i dehors a mezzanotte a Milano “non è una regola che va applicata per definizione a tutta la città ma in alcune zone, sia in funzione di quello che rileviamo nel disturbo alla quiete pubblica, sia in termini di quanto i cittadini si fanno sentire con noi. Proveremo questa misura”, ha detto il primo cittadino. E ha aggiunto: “Nessuno oggettivamente ha la bacchetta magica o sa se misure del genere possono essere risolutive. Rimane il fatto che bisogna provare”. C'è “l'intenzione”, ha riferito il sindaco, di fare un’ordinanza prima del regolamento che si discuterà in Consiglio comunale.

E sul disaccordo del consigliere di maggioranza Albani (Pd) che vuole presentare emendamenti, la risposta di Sala è secca: "Faccia quello che vuole".