Degrado in stazione, sul montascale per disabili crescono arbusti

Stazione di Villamaggiore: sporcizia e degrado la fanno da padrona. Strade sporche, illuminazione scarsa, sottopassi ridotti a gabinetti pubblici e il montascale per i disabili fermo da così tanto tempo che sono cresciuti due arbusti sul binario-guida di salita e discesa della piattaforma. Nei giorni scorsi alcuni residenti della zona della stazione - che si trova in territorio di Lacchiarella ma a ridosso del centro abitato di Siziano - hanno protestato per il degrado e la scarsa sicurezza. E basta fare un giro nella zona per rendersi conto che quella della stazione è terra di nessuno, insicura di notte per la presenza di lucciole lungo la strada e di giorno per i ladri che saccheggiano le auto in sosta e le biciclette.

"Siamo costretti a venire qui con bici vecchie, senza luci, e ogni volta smontare i sellini e portarli a lavoro - racconta Alejandro Camacho, operaio pendolare che ogni giorno arriva in bici alla stazione e raggiunge Milano in treno". Nelle rastrelliere presenti nei pressi della stazione ci sono effettivamente resti di biciclette alle quali sono state asportate ruote, fanalini, catene, sellini e i segni dei vetri rotti dei finestrini delle auto sono presenti ovunque. Ma il degrado totale è nei pressi del sottopasso. Emblematico è il montascale per disabili. Il macchinario c’è ma è fermo da diversi anni e forse non è mai entrato in funzione. Lungo i binari, che dovrebbero essere usati per far salire e scendere la pedana per le carrozzine per disabili, sono cresciuti addirittura arbusti ovunque. "Per noi è un problema anche parcheggiare - racconta Antonio Pellegrino, altro utente della stazione -, per avere i parcheggi liberi bisogna arrivare al mattino presto altrimenti sono a pagamento". Il Comune di Siziano ha infatti comprato un pezzo di terreno adiacente la stazione dal Comune di Lacchiarella per avere un parcheggio libero. Quello con le strisce blu sono in territorio di Lacchiarella.

