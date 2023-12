Dedicato alla strage di Brandizzo l’Albero della sicurezza sul lavoro

Collocato in piazza Libertà e dedicato alle vittime degli incidenti sul lavoro sulla linea ferroviaria Torino-Milano, è stato allestito a Rho, l’“Albero della sicurezza sul lavoro“ voluto da Anmil (Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro). Lo scorso anno era stato messo in piazza Enzo Jannacci, di fronte al teatro civico Roberto de Silva appena inaugurato, per il Natale 2023 invece è stata scelta la piazza davanti alla Stazione ferroviaria di Rho centro.

Progettato dal maestro Francesco Sbolzani, artista di Rivarolo del Re che da anni ha focalizzato la sua attenzione sulla sicurezza del mondo del lavoro, per Fondazione Anmil “Sosteniamoli subito”, è dedicato a tutte le vittime del lavoro e, in particolare, ai 5 operai morti nell’agosto 2023 nell’incidente avvenuto di notte alla stazione di Brandizzo: Michael Zanera, 34 anni, di Vercelli; Giuseppe Sorvillo, 43 anni, di Brandizzo; Saverio Giuseppe Lombardo, 52 anni, di Vercelli; Giuseppe Aversa, 49 anni, di Chivasso; Kevin Laganà, 22 anni di Vercelli.

L’albero di Natale, costruito con caschetti di protezione gialli, rossi e neri, verrà inaugurato nei prossimi giorni alla presenza del sindaco Andrea Orlandi, della vicesindaco Maria Rita Vergani, del presidente Anmil Milano Vittorio Faedda, del presidente Anmil Rho, Vincenzo Nicola Mazza. La struttura è stata realizzata in collaborazione con l’Ance (Associazione Nazionale Costruttori Edili).

Roberta Rampini