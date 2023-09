Decoro fa rima con sicurezza Grandi pulizie di fine estate

di Monica Autunno

Degrado urbano e problemi di sicurezza, "si affrontano anche con pulizia e decoro". Settembre di grandi pulizie per l’abitato gorgonzolese, dove in questi giorni sono in campo le squadre di Cem e il suo nuovo sistema di idropulizia ecologica a prenotazione. Operazione restyling per muri, sedute in muratura e aree specifiche della città, in parte ammalorate dal tempo e dagli agenti atmosferici. ma in parte deturpate da mal utilizzo e vandalismi. Primo step l’altra mattina, teatro la lunga seduta in muratura accanto all’ingresso del parco Sola Cabiati, fra l’area verde e la biblioteca. Ma nel corso delle prossime settimane si procederà. E l’intervento principe, a ridosso della sagra del Gorgonzola prevista per la metà del mese, sarà quello in piazza De Gasperi, la piazza del Monumento ai caduti, recintata e inaccessibile ai cittadini da luglio a seguito di ordinanza comunale. E che sarà restituita alla cittadinanza dopo la pulizia straordinaria, nella speranza, non sottintesa, che in futuro si faccia uso migliore degli spazi pubblici. L’opportunità di riaprire la piazza “sotto sequestro” era stata al centro a fine estate anche di un dibattito online. La sindaca Ilaria Scaccabarozzi aveva anticipato l’intervento di maxi pulizia, dopo il quale saranno rimosse gabbie e transenne attorno alle sedute. Occorre, qui come altrove, però, un po’ di pazienza. "L’amministrazione comunale – così una nota degli amministratori – ha deciso di avvalersi del sistema di idropulizia ecologico offerto su prenotazione ai Comuni da Cem, gestore dei servizi di igiene urbana, per dare decoro ad alcune aree cittadine che richiedono un profondo intervento di pulizia. Si è partiti dalla struttura in muratura nel passaggio pedonale tra biblioteca civica e parco Sola Cabiati; entro la prima settimana di settembre si interverrà sulle sedute e il monumento ai caduti in piazza De Gasperi, mentre la pavimentazione dell’area sarà pulita passata la due giorni di eventi della Sagra del gorgonzola". Ancora Scaccabarozzi. "L’intervento pilota avrebbe dovuto tenersi a inizio estate, è stato rinviato causa maltempo. Proseguiremo via via in tutti i luoghi di aggregazione, naturalmente con tempi dettati dalla disponibilità del macchinario. L’obiettivo è procedere periodicamente, in modo da mantenere decorose e funzionali le aree maggiormente frequentate dalla cittadinanza".

Il sistema era stato presentato ai sindaci nei mesi scorsi. Si tratta di un procedimento di pulizia radicale. Mediante lance e spazzole il macchinario pioniere utilizza acqua fredda o calda ad alta pressione, senza alcun additivo chimico. La procedura consente di rimuovere lo sporco dovuto ad eventi atmosferici, età, usura e imbrattamenti.