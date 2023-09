Debutta il Giardino sensoriale a Cinisello: Villa Ghirlanda in 4 pannelli visuo-audio-tattili

La bellezza di Villa Ghirlanda in quattro pannelli visuo-audio-tattili con mappe sensoriali, progettate per permettere diverse modalità di lettura. Nella centrale Villa di via Frova 10 debutta il Giardino sensoriale, che permetterà ai cittadini di apprezzare il percorso della sua realizzazione, ripercorrendo la descrizione di Ercole Silva di inizio Ottocento; grazie ai principi del "Design for All", con i Qr-code e grazie ai segnali Nfc per non vedenti, presenti sulle tavole, si potrà accedere ai contenuti audio-digitali per conoscere i patrimoni architettonico e paesaggistico di questa residenza storica. Domani mattina, alle 11, nella Sala degli Specchi di Villa Ghirlanda ci sarà l’inaugurazione dei pannelli con il sindaco cinisellese Giacomo Ghilardi e con i rappresentanti di "Lions Club Cinisello Balsamo" che hanno sostenuto l’iniziativa. G.N.