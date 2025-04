Dazi, l’allarme di Spada e Guidesi: "Effetti pesanti sull’economia"

L’introduzione dei dazi sui prodotti europei "è un grave errore" che "rischia di avere conseguenze pensanti sulla nostra economia". Una preoccupazione espressa dal presidente di Assolombarda Alessandro Spada, a nome delle imprese di una regione che "con 163 miliardi di euro fa il 26% dell’export italiano e per cui gli Usa sono il primo partner commerciale extra Ue". Spada propone di "negoziare a livello europeo con gli Usa utilizzando tutti gli strumenti a nostra disposizione, per esempio sul versante dei servizi tech, dove come Europa siamo in disavanzo rispetto all’America". "I dazi fanno male anche all’America che con il resto del mondo è profondamente interconnessa lungo le catene globali del valore e tra aziende – sottolinea – davanti a un’epoca di sovranismo politico il mondo resta globale nei commerci e nelle reti". La politiche di Donald Trump, inoltre, impongono "con massima urgenza di falciare le barriere interne che l’Ue si è autoinflitta per l’eccessiva regolamentazione, l’equivalente di un dazio del 45% che le imprese devono pagare".

Un allarme lanciato anche dall’assessore regionale allo Sviluppo economico Guido Guidesi, a Bruxelles, a margine di un intervento sul tema automotive nel quadro della plenaria del Comitato delle Regioni: "Le nuove tasse sui prodotti Ue avranno pesantissime ricadute negative dal punto di vista economico per le nostre imprese e per le nostre filiere". Ribatte, dal fronte dell’opposizione al Pirellone, Pierfrancesco Majorino (Pd): "Guidesi si dice preoccupato, ma 48 ore fa, in Consiglio regionale, minimizzava la cosa. la Lega non riesce a liberarsi dal suo abbraccio con Trump".