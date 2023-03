Dax, corteo antagonista al Ticinese Allerta Loreto, quattromila in piazza

di Massimiliano Mingoia e Nicola Palma MILANO Prima la proiezione del documentario "Brucia ancora dentro". Poi il tradizionale corteo per le vie del Ticinese, da via Brioschi al fortino di via Gola. È iniziata così la quattro giorni dedicata al ventesimo anniversario della morte di Davide Cesare, che vivrà domani il suo momento più partecipato e potenzialmente più a rischio sul fronte sicurezza. Ottocento persone si sono ritrovate ieri sera nel punto in cui "Dax" fu aggredito il 16 marzo 2003 per prendere parte alla manifestazione, sorvegliata dall’inizio alla fine dalle forze dell’ordine. Nelle ore immediatamente precedenti, il Consiglio comunale ha ricordato il ventiseienne assassinato a coltellate, su richiesta dei consiglieri del Pd Daniele Nahum e di Europa Verde Tommaso Gorini. Prima dell’inizio della commemorazione, il capogruppo di Fratelli d’Italia a Palazzo Marino Riccardo Truppo, il collega di partito Andrea Mascaretti e il consigliere della Lega Samuele Piscina hanno lasciato l’aula, scatenando le polemiche del centrosinistra. I diretti interessati hanno motivato la loro uscita con la necessità di definire alcune questioni legate agli emendamenti sul bilancio. "Sono indecenti – ha attaccato Nahum –. Noi per Ramelli lo abbiamo giustamente fatto, anche come dovere istituzionale per un ragazzo preso a sprangate", il riferimento...