Davide Renne, l’ultimo post su Instagram e il cordoglio del mondo della moda: “Buono, generoso e geniale”

Milano – Davide Renne era stato nominato direttore creativo di Moschino meno di un mese fa, il 16 ottobre 2023, tanto che su Instagram, una settimana fa, aveva postato una foto notturna dell’ingresso della sede milanese della maison in via San Gregorio con la scritta: “The night before”. Era entrato in carica l’1 novembre. Oggi, venerdì 10 novembre, è arrivata la notizia della sua morte avvenuta in seguito a un malore che lo aveva colto lunedì.

Vent’anni da Gucci

Renne aveva 46 anni e fino al giugno del 2023 aveva lavorato nell’ufficio stile di Gucci, dove era entrato nel 2004. Era stato nominato da Aeffe, la società che possiede Moschino, per succedere all’americano Jeremy Scott, che aveva lasciato la maison nel marzo 2023 dopo 10 anni.

La moda come gioco

Quando venne nominato Renne spiegò di ispirarsi alla figura del fondatore della griffe, Franco Moschino: “Lui – disse – aveva soprannominato il suo studio ‘la sala giochi’. È così: ciò che la moda – soprattutto quella italiana, e la Maison Moschino in primis – può realizzare con la sua influenza dovrebbe essere sempre fatto con un senso di gioco, di gioia”.

"Ci divertiremo”

“Sono profondamente consapevole – sottolinea Renne – dell’onore che Massimo Ferretti, un gentiluomo quasi paterno nei miei confronti con la sua capacità di ascoltare e dialogare durante i nostri incontri, mi abbia concesso di prendere il timone della maison fondata da una delle grandi menti della moda. Quindi: grazie infinite, signor Ferretti, per avermi dato le chiavi della sua sala giochi. Non vedo l’ora di iniziare: ci divertiremo”.

Stonewall Inn

Proprio sulla pagina Instagram di Renne, sotto il suo ultimo post - una foto dell’insegna dello Stonewall Inn, il pub di New York famoso nel mondo per aver dato origine al movimento del Gay Pride – si sono moltiplicati i messaggi di cordoglio dal mondo della moda da tutto il pianeta, a testimonianza di quanto Renne fosse conosciuto anche fuori dall’Italia.

I messaggi social

L’account di Marc Jacobs ha postato un cuore nero in segno di lutto, quello di Harris Reed, direttore creativo di Nina Ricci definisce Renne “A true true angel”. Alan Prada, vice direttore creativo di Armani, ha postato un cuore bianco. Moltissimi anche i messaggi di tanti influencer della moda.

“Siamo senza parole”

Tra i post di cordoglio anche quello dell’attore Luca Calvani: “Ti disegnavo i cuoricini sulle foto che ci facevo per scherzo – scrive su Instagram – ma il cuore eri tu che lo facevi gonfiare a tutti in petto. Eri un principe, buono, generoso, geniale e profondo… siamo tutti senza parole. Mi sei stai vicino in momenti difficilissimi… era bello essersi con te e sorridere immaginando tutto quello che avresti finalmente potuto regalare al mondo con la tua creatività. Ciao Davide, ancora non ci credo. Un carezza alle piccole creature, al tuo Richard e alla tua famiglia, a tutti coloro che hai toccato con la tua umanità. Manchi tanto, manchi già”.