Davide Oldani apre nuovo ristorante a Cornaredo: si chiamerà OLMO

Cornaredo, 9 novembre 2023 - Concreto e riservato, anche questa volta. Davide Oldani, titolare del D'O di Cornaredo, due stelle Michelin e stella verde per la sostenibilità, affida ad un post su Instagram la sua nuova avventura. Dice e non dice. Ma intanto sa che saranno in migliaia a mettere "mi piace" e altrettanti a chiedersi cosa sta per aprire.

Il post recita così, "OLMO…perché è l’albero della piazzetta che tanto abbiamo a cuore e che ospita il D’O...Perché è un albero molto longevo e ha radici robuste, ben piantate a terra e si sviluppa verso l’alto. Tutto coincide con uno dei nostri pensieri più forti… Terra su cui mettere i piedi e non solo cielo dove mettere i sogni! Terra, radici e via verso l’alto. Era un mio sogno condiviso e ora esiste. È un nuovo luogo dove saranno gli ospiti a decidere come definirlo".

Un nuovo ristorante con pochi tavoli. Una cosa è certa l'ideatore della cucina pop nell'anno in cui celebra i primi 20 anni dall'apertura del ristorante non si accontenta della pubblicazione di un libro, "Visioni POP - Una passione lunga 20 anni" edito da Gribaudo, ma vuole qualcosa di più e si regala un nuovo locale. Sempre nel suo "luogo del cuore", come lo ha definito molte volte, a san Pietro all'Olmo, frazione di Cornaredo, provincia di Milano. Un luogo che probabilmente prima di Oldani, pochi conoscevano. Lo fa nella stessa piazza del D'O, quella che da anni è impegnato a riqualificare. Il bello (e buono) dentro il ristorante. Il bello fuori, in piazzetta. E ora anche una nuova e bella insegna che crea l'aspettiva per il futuro, ma senza rinnegare le sue radici, ben radicate qui, come quelle dell'olmo.