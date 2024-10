Datacenter, la Giunta ha detto sì. Microsoft è sempre più vicina

Approvata in Giunta la bozza del Piano attuativo sul datacenter di Microsoft che sorgerà nell’area dell’ex Postal Market di San Bovio, concludendo così la prima fase di un lungo percorso durato cinque anni di progettazione e due di approvazioni presso il ministero dell’Ambiente. Salutato come una grande opportunità per il territorio di Peschiera e fortemente voluto dalla precedente Amministrazione targata Moretti, nonostante le prime perplessità sul possibile impatto ambientale il piano ha incassato l’approvazione anche della nuova maggioranza di governo, con la sola astensione di Paola Baratelli, assessore all’Ambiente in quota Alleanza Verdi Sinistra. All’interno dell’area che si estende per una superficie di quasi 80mila metri quadrati, il progetto si concentrerà sulle parti già costruite per ridurre al minimo il consumo di nuovo suolo, mentre sono già stati avviati i lavori per la messa in sicurezza e la bonifica del comparto. Gli oneri di urbanizzazione, per un totale di 11 milioni di euro, prevedono la realizzazione di importanti opere di compensazione a scomputo come la creazione di un’area verde, la realizzazione di due piste ciclabili, una rotatoria in via Trieste, la manutenzione del parcheggio già esistente e la cessione di uno stabile ubicato sempre nella stessa via. Per ridurre al minimo l’impatto visivo del datacenter, Microsoft si è impegnata inoltre a piantare 1.200 fusti arborei. Inizia ora la fase di raccolta delle osservazioni e delle risposte, a cui seguiranno i tempi tecnici per il rilascio dei permessi a costruire, per un totale di circa 9 mesi, durante i quali nelle intenzioni della Giunta resterà aperto un percorso di dialogo con i cittadini per sottoporre a Microsoft, rivelatasi molto disponibile al confronto, aggiustamenti e migliorie al piano con lo scopo di ottenere i massimi benefici dal progetto.

Per fugare le preoccupazioni espresse da cittadini e associazioni ambientaliste, che lamentano di non essere state finora sufficientemente coinvolte, è stato organizzato un evento pubblico per il prossimo 26 ottobre proprio all’ingresso dell’ex Postal Market per permettere ai partecipanti di esplorare l’area. Secondo l’Amministrazione, questo incontro dovrà rappresentare il primo momento di coinvolgimento attivo dei cittadini che avranno la possibilità di fare domande ai tecnici di Microsoft, a cui dovrà seguire una fase delle osservazioni a cui i peschieresi sono chiamati a partecipare attivamente per adattare meglio il progetto alle necessità di tutta la comunità.