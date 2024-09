Data center, lavori avanti tutta: "Progetto da mezzo miliardo"

Con i lavori che procedono a ritmi sostenuti, sta prendendo forma il Data center di via Carpiano, maxi-struttura per la gestione e l’archiviazione dei dati informatici, la cui realizzazione è a cura del colosso americano Vantage. "Il progetto prevede la costruzione di 4 lotti, uno dei quali è già stato ultimato e dovrebbe diventare operativo entro l’anno. Un secondo blocco è ora in fase di realizzazione. L’investimento complessivo, da parte dell’operatore, si aggira intorno al mezzo miliardo di euro", spiega il sindaco Vito Bellomo. A Nord dell’area oggi interessata dai lavori, Vantage ha acquisito un secondo terreno, dove ampliare e consolidare il progetto con la costruzione di ulteriori strutture. A supporto dell’attività del Data center, una centrale elettrica realizzata da Terna.

Nel complesso, si tratta di un programma urbanistico tra i più corposi, che non solo porterà alla riqualificazione di un’area della zona industriale, la ex Bertarella, rimasta per anni abbandonata a se stessa, ma avrà ricadute sulla città anche in termini di opere compensative. Fra gli interventi in agenda c’è la riqualificazione di via Carpiano, con una rotatoria che andrà a sostituire l’attuale semaforo all’incrocio con viale Repubblica. L’obiettivo, oltre a snellire il traffico, è garantire maggiore sicurezza. L’operatore si è inoltre dichiarato disponibile a sostenere il restyling dei cortili delle scuole della città. Non solo. Con la messa in funzione dei capannoni, si apriranno alcune possibilità occupazionali: "Il Data center impiegherà un’ottantina di addetti, compresi manutentori e operai specializzati", osserva il sindaco, evidenziando che il nuovo polo porterà un valore aggiunto anche sul fronte dell’indotto. A Melegnano come in altri contesti, un’ulteriore opportunità sarebbe rappresentata dalla possibilità di convogliare verso le comunità locali il calore in eccesso dei Data center, per metterlo a disposizione dei residenti. "Per fare questo, tuttavia, i Comuni dovrebbero realizzare condutture costose e complesse - sono le parole di Bellomo -: da qui l’appello al Governo, affinché sostenga interventi simili". Interpellato al riguardo, l’onorevole di Fratelli d’Italia Fabio Raimondo fa sapere che il tema sarà oggetto di attenzione.