Darsena, altro presidio per Cospito Sulle chat i "consigli per la rivolta"

di Nicola Palma

Non si ferma la mobilitazione per Alfredo Cospito. Domani i sostenitori della causa dell’anarchico al 41 bis si ritroveranno alle 16 alla Darsena per un "presidio itinerante". Manco a dirlo, si tratta di una protesta non preavvisata alla Questura, come le tante che l’hanno preceduta nelle ultime settimane, anche se le presenze dovrebbero essere decisamente più contenute rispetto a manifestazioni come quella che l’11 febbraio si era conclusa con scontri in viale Sabotino e danneggiamenti a dehor, auto e vetrine. Ben più preoccupante per l’ordine pubblico si preannuncia la serie di appuntamenti in programma la prossima settimana per il ventesimo anniversario dell’omicidio di Davide "Dax" Cesare, il militante del centro sociale O.R.So ucciso a coltellate il 16 marzo 2003 in via Brioschi.

Le pagine social che fanno riferimento alla galassia antagonista riportano il calendario delle iniziative spalmate su quattro giorni, col titolo "Nella notte ci guidano le stelle... con Dax, Fausto e Iaio la Resistenza continua!". La prima, da monitorare con particolare attenzione, è proprio quella del 16, quando andrà in scena il tradizionale corteo per le strade del Ticinese, con chiusura in via Gola: le previsioni della vigilia parlano di un evento più partecipato e movimentato rispetto agli ultimi anni, non foss’altro che per la ricorrenza dei 20 anni. I riflettori, però, restano puntati soprattutto su sabato 18, quando dovrebbe andare in scena una manifestazione presentata come "Corteo nazionale: antifascismo è anticapitalismo": partenza prevista da piazzale Loreto. Stando a quanto risulta, la componente anarchica dovrebbe essere molto numerosa, per usare quella manifestazione come cassa di risonanza per la battaglia contro il 41 bis. Tradotto: l’intera zona sarà presidiata in forze. I messaggi che circolano sulle chat lasciano pensare che qualcuno voglia alzare nuovamente il livello dello scontro. Ieri è comparso il decalogo "Consigli per la rivolta": dalle indicazioni sugli indumenti da indossare nei cortei ("Copri il volto sempre") alle contromisure per resistere ai lacrimogeni ("Maalox, limone, occhialini da piscina, maschera antigas filtro P3"), fino al comportamento da tenere in caso di contatti con gli agenti ("Meglio retrocedere senza creare fuggi fuggi generale").