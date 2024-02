Danze popolari da provare insieme

Lo spirito del Carnevale a passo di danze popolari in programma venerdì 16 alle ore 21 nella palestra della scuola Gemelli con l’associazione Lo Stivale che Balla. Si tratta di due ore di festa danzante aperta a tutti dove verranno insegnati i principali passi di danza. Poi per sabato pomeriggio a partire dalle 17, la festa per piccini e adulti si trasferisce in piazza Puccini. Un ricco carnevale per Pieve Emanuele con il quale l’amministrazione comunale in collaborazione con le scuole di danza vuole fare conoscere le danze della tradizione legate alla festa.