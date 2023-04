Damiano dei Maneskin palpeggiato al concerto di Assago: il video della molestia

Damiano, il cantante e frontman dei Maneskin, è stato molestato pubblicamente durante il concerto al Mediolanum Forum di Assago del 5 aprile. In un video diventato virale si vede l’artista esibirsi vicino alla folle quando una mano dalla prima fila si allunga per toccare le sue parti intime.

Il frontman allontana subito la mano, reagisce in modo piuttosto stizzito e dopo aver lanciato un’occhiata di disgusto alla persona che lo ha palpeggiato, si gira e si allontana dalla prima fila. La molestia è stata rilanciata su TikTok e Instagram suscitando un diffuso sentimento di condanna.

D’altro canto, non è la prima volta che simili episodi si verificano durante i concerti. Senza andare troppo indietro nel tempo, era successo al cantautore Blanco durante il concerto live di Radio Italia in piazza Duomo a Milano: anche in quel caso, una fan era stata registrata mentre toccava le parti intime dell’artista.