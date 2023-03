Dallo studio di design al laboratorio odontotecnico

Odontotecnico, 1 posto

Contratto: tempo determinato. Sede: Garbagnate Milanese. Codice offerta Afol: 2832

La risorsa si occuperà della creazione delle protesi dentali per un laboratorio. Profilo ideale: illa candidatoa ricercatoa è autonomo nelle lavorazioni di sala gesso, ha esperienza nella lavorazione di protesi mobili e conoscenza della modellazione anatomica

Requisiti: diploma odontotecnico, 23 anni di esperienza. Orario: full time, 40 ore

Apprendista junior assistant, 1 posto

Contratto: apprendistato. Sede di lavoro: Milano (studio di design). Codice offerta Afol: 2733

La risorsa si occuperà della gestione delle telefonate, corrispondenze, accogliere i visitatori, coordinamento fornitori e cancelleria per ufficio, supporto al team di architettura e design. La risorsa deve essere in possesso di patente B in quanto si occuperà del rifornimento delle auto aziendali e deve avere un’ottima conoscenza della lingua inglese per comunicare con la clientela estera. Orario: full time