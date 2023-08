Dall’antipasto al dolce: scelte speciali all’agriturismo La Galizia a Cuggiono - Ristorazione di qualità

Lo snobismo è noioso? Certo: oggi contano la gentilezza e l’empatia. Come ben si nota nell’azienda agricola La Galizia a Cuggiono, alto Mianese, che le sorelle Tarantola, Valeria e Anna, hanno trasformato in un esemplare modello di agriturismo “vero”, con accoglienza, camere e una ristorazione di qualità, per gran parte è organizzata attorno all’utilizzo di materie prime che arrivano dall’allevamento, dai campi coltivati, insomma dalla tenuta. Atmosfera invitante. E per Ferragosto, ovviamente a pranzo (prenotazione: Cascina Galizia, 0331.874964), viaggio da 55 euro firmato dallo chef Andrea Meyer che debutta con il “benvenuto” (torta salata e spumante) per farsi poi largo tra formaggi, salumi, giardiniera bio e pane con farine del Parco Ticino; sbarcare su un Riso Carnaroli “Caprino” con limone, erba cipollina, aneto e pepe. E ripartire con un arrosto di manzo e burro affumicato al barbecue. Prima del gran finale sweet (sorbetto ai frutti della Galizia e Panna cotta ai frutti di bosco). E del saluto canonico: “a presto”. Perché in un posto simile si torna sempre volentieri.

P.G.