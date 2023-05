Dalla Regione oltre 16 milioni di euro per finanziare 55 progetti di intervento

È stato pubblicato ieri l’esito della manifestazione d’interesse per l’avvio dei progetti che rientrano nel “Fondo per l’inclusione delle persone con disabilità“, quello relativo agli interventi dedicati alle persone con disturbo dello spettro autistico. "Risorse destinate a progetti innovativi di durata biennale, volti alla promozione del benessere e della qualità della vita delle persone autistiche" si legge nella nota diramata dalla Regione. Per Elena Lucchini, assessore regionale a Famiglia, Solidarietà Sociale, Disabilità e Pari opportunità, "il finanziamento di questi 55 progetti, espressione della grande sensibilità e competenza delle nostre realtà territoriali, rappresenta l’avvio di un percorso virtuoso capace di integrare i servizi per una presa in carico sempre più personalizzata e attenta ai bisogni individuali. Progettualità che rafforzano la collaborazione e la co-progettazione tra gli enti del Terzo settore, i Comuni e le istituzioni". Infine, ricorda l’Assessore Lucchini, "Regione Lombardia ha scelto di porre la massima attenzione alle persone fragili e alle famiglie che ogni giorno si confrontano con i disturbi dello spettro autistico. Per questo abbiamo voluto una programmazione economica e operativa in grado di garantire continuità e che premia i percorsi di lavoro innovativi promossi da quei territori che puntano a creare contesti inclusivi aperti a tutta la cittadinanza". Le risorse complessive stanziate per la biennalità sono pari ad 16,9 milioni di euro, oltre alla quota obbligatoria di cofinanziamento a carico della rete. Per Milano e relativa area metropolitana sono stati stanziati 3,4 milioni di euro.