Dalla Pelucca un aiuto per le rette

Un fondo da 25mila euro per contribuire al pagamento delle rette agli ospiti di Sesto San Giovanni che hanno un Isee basso. Lo creerà la Fondazione La Pelucca dopo la chiusura in positivo dell’ultimo bilancio e l’approvazione di questi giorni da parte del consiglio di amministrazione che vede Giuseppe Nicosia (nella foto) come presidente. "Grazie a questo importante risultato sul consuntivo, il consiglio ha deciso di stanziare il fondo per aiutare le famiglie più in difficoltà". Oggi un anziano paga 91 euro al giorno per una camera in Rsa (93 euro per il nucleo Alzheimer), mentre la retta per il centro diurno integrato è 30,50 euro (32 euro con il trasporto), mentre l’hospice è a totale carico del sistema sanitario regionale. "Il risultato di questo bilancio è ancora più positivo, se si considera che nell’anno abbiamo subìto un aumento di oltre 220mila euro dei costi relativi all’energia e alle derrate alimentari, abbiamo sostenuto importanti investimenti per oltre 100mila euro per migliorare le nostre strutture, diminuendo nel contempo il debito complessivo della Fondazione del 6%". La struttura sestese ha infatti avviato i lavori per la completa informatizzazione dei servizi interni: ad esempio, gli ospiti possono partecipare alle feste e alle iniziative in salone da remoto, restando nelle loro camere, senza così perdere momenti collettivi di socialità. "Il dato che più ci soddisfa è quello relativo al minutaggio di assistenza ai nostri anziani che è stato di oltre il 30% in più del livello richiesto da Regione Lombardia".

La.La.