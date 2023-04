Dalla cybersecurity aziendale alle spedizioni doganali

Impiegato amministrativo jr (intrasat), 1 posto

Contratto: tempo determinato. Sede di lavoro: Milano

Codice offerta Afolmet: 3070

La risorsa si occuperà di analisi documentazione ricevuta a mezzo mail, inserimento dati, contatti con

clienti (settore spedizionieri doganali). Richiesta conoscenza e dimestichezza con le dichiarazioni intrasat. Orario di lavoro: full time

Sistemista informatico (cybersecurity), 2 posti

Contratto: tempo indeterminato. Sede: Milano

Codice offerta Afolmet: 3071

La risorsa sarà coinvolta in progetti di studio, customizzazione, installazione e configurazione in esercizio di prodotti e soluzioni di mercato enterprise riguardanti la gestione degli accessi privilegiati e delle identità e accessi digitali. È inoltre richiesta l’esperienza e la capacità di gestire a livello tecnico delle fasi progettuali, dalla rilevazione dei requisiti, alla progettazione, l’implementazione fino al collaudo e al Go Live. Completano il profilo l’esperienza nell’analisi dei processi. Orario: full time