Dal questionario sì al palazzetto dello sport

Un palazzetto polifunzionale come cuore di un polo dello sport. Il sogno di Augusto Moretti, da lui annunciato nel 2022 a meno di un anno dall’inizio del suo mandato, è stato rilanciato dalla civica Sport Ambiente e Salute che, per saggiarne il gradimento, ha effettuato un sondaggio fra i cittadini di Peschiera. Diverse le domande per le quali veniva chiesta l’opinione, dalla necessità di una nuova struttura alla zona migliore per accoglierla, dal bacino di utenza proposto al tipo di attività richieste. Oltre 300 le schede raccolte in poco tempo. Un campione forse non estremamente significativo della popolazione totale, ma sicuramente sufficiente per offrire spunti di riflessione. Secondo i dati raccolti, il 95% è d’accordo con la costruzione di un nuovo palazzetto, da realizzarsi preferibilmente a San Bovio o a Mezzate, e in grado di accogliere un vasto bacino di utenza. Gli sport indoor più gettonati sono stati basket, volley e tennis oltre a nuoto e attività motorie ma, a sorpresa, anche sport quali l’hockey o il twirling mentre, per quelli outdoor, a farla da padrona sono stati il calcio, l’atletica, il tennis e il beach volley. Molto sentita fra i campionati l’esigenza di uno spazio polifunzionale, dove non solo praticare il proprio sport preferito ma anche godere di un’area ristoro e punti di aggregazione per gli sport virtuali. "Sono felice - ha dichiarato Fabio Del Prete, promotore del sondaggio (nella foto) - della grande partecipazione. A Peschiera esistono 24 associazioni sportive, segno che la richiesta sportiva è molto sentita".

Valeria Giacomello