Dal Comune 720mila euro per l’inclusione

Sono online gli avvisi pubblici rivolti agli operatori del Terzo Settore interessati a realizzare progetti innovativi di promozione e inclusione sociale a favore dei cittadini che vivono in aree di Milano caratterizzate da situazioni di marginalità e fragilità economica e sociale. Complessivamente, il Comune ha stanziato 720mila euro di contributi, da erogare nei prossimi due anni. Le risorse saranno concesse in base ai requisiti definiti nei due differenti bandi pubblicati in questi giorni.

In particolare, per attuare il progetto “Abitare il quartiere”, saranno messi a disposizione 220mila euro, a valere su fondi Poc Metro. Utilità per la comunità di riferimento, capacità di coinvolgere in maniera attiva giovani under 30 e di rispondere ai bisogni del territorio con soluzioni e modalità di intervento nuove sono alcuni dei requisiti richiesti per accogliere le proposte. Le domande potranno essere presentate fino al prossimo 9 dicembre.

Ammontano, invece, a 500mila euro in due anni le risorse che l’Amministrazione destinerà a realtà del Terzo Settore che proporranno progetti, eventi e attività che favoriscano la rivitalizzazione sociale e culturale e l’utilizzo degli spazi pubblici (strade, piazze, cortili) nei quartieri di Niguarda e San Siro, negli ambiti riqualificati grazie al programma Pinqua (Programma Innovativo Nazionale per la Qualità dell’Abitare). Anche in questo caso, il termine per presentare le proposte è il prossimo 9 dicembre.