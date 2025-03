Dal 1° aprile orari più lunghi per i due parchi

Ora c’è anche la data: 1° aprile. Il Comune, con una determina firmata lunedì dal direttore dell’Area Verde Paola Viganò, annuncia che il prolungamento degli orari del Parco Sempione e dei Giardini Montanelli scatterà a partire dal mese prossimo.

Palazzo Marino, dunque, fa sua la delibera della Giunta del Municipio 1, che chiedeva di estendere l’orario di entrambi i parchi dalle 6 alle 24 da aprile a settembre e dalle 6 alle 22 da ottobre a marzo. In pratica un’apertura anticipata di mezz’ora la mattina e il prolungamento di un’ora la sera. Il modello Sempione e Montanelli potrebbe essere esteso ad altri parchi cittadini. In uno di essi, quello in via Sant’Arialdo, a Cassina Anna, il Comune ha già deciso di modificare gli orari, per la precisione dalle 7 alle 21 da ottobre a maggio e dalle 7 alle 24 da giugno a settembre.

M.Min.