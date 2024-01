Dai parchi al Tortuga “Vele spiegate” trasloca

RHO

Dai parchi pubblici allo spazio giovani Tortuga di Rho. Il progetto “Vele Spiegate” dedicato a ragazzi e ragazze dagli 11 ai 14 anni trasloca. Laboratori di musica, cucina, fotografia, scrittura che nei mesi estivi hanno animato i parchi ora proseguiranno fino alla fine di maggio 2024 nel Centro Tortuga di via Giusti. Si comincia oggi (con replica il 24 e 31 gennaio): dalle 17 alle 19 si terrà un laboratorio di Tie Dye per realizzare magliette colorate annodando il tessuto e tingendolo in modo personalizzato. Ogni mercoledì dal 7 febbraio al 13 marzo, si terranno sei incontri dal titolo "Mostra-Ti", per conoscersi e divertirsi con la fotografia e il teatro.

Obiettivo sarà realizzare una mostra fotografica, protagonisti gli stessi ragazzi. A marzo e aprile laboratori di creazione musicale e di cucina dal titolo "Note di cucina - L’appetito vien mangiando". E ancora con l’Associazione 232 verrà animato un Rap Lab per la scrittura rap e trap in modo che i ragazzi possano scrivere testi e salire sul palco a proporli a tutti. "Mentre proseguono le attività dello Spazio giovani Mast in via San Martino, oltre la stazione, un’altra zona della città si anima per i ragazzi" - spiega l’assessore ai giovani Paolo Bianchi -. Ro.Ramp.