Dai borghi all’Albero della Cuccagna

Pura coincidenza. Ma benvenuta. C’è spesso un legame tra eventi all’apparenza distanti, ed è indubbio il fil rouge che avvicina la rassegna "Exploring Bandiere Arancioni" promossa dal Touring Club al Castello Sforzesco per riunire, tra oggi e domani, i borghi più belli, accoglienti e smart d’Italia e, dall’altro lato, la festa di Cascina Cuccagna che domani celebra l’undicesimo anniversario di questo micro-borgo agricolo tra Porta Romana e Calvairate, strappato al degrado e diventato luogo di aggregazione, spazio culturale, di sostenibilità ed esempio di rigenerazione urbana. Se piccolo è bello, in questo weekend metropolitano sarà anche colto e ludico.

A cominciare dalla manifestazione del Touring, omaggio scenografico all’Italia impropriamente definita "minore". Decine di paesini del Piemonte e della Valle d’Aosta, della Lombardia e dell’Emilia-Romagna, dell’Abruzzo, della Puglia e della Sicilia si presenteranno ai milanesi nel Cortile delle Armi del Castello. Tra i più suggestivi Usseaux, Tempio Pausania, Biccari, Gressoney-Saint-Jean, Corigliano d’Otranto, senza contare i laboratori per grandi e piccini e le degustazioni. Cascina Cuccagna invece promette una domenica con finale a sorpresa: mattina e primo pomeriggio all’insegna di sedute di Integral Hatha Yoga, lavoro a maglia, spettacoli per i bambini, trapianti dell’orto e atelier di falegnameria, ma verso le 17 squadre di 57 partecipanti assalteranno un Albero della Cuccagna (rivestito di grasso) per agguantare premi penzolanti, con la partecipazione autorevole degli "Acrobati della Cuccagna", campioni nazionali in carica della disciplina riconosciuta dall’Unione italiana sport. Paolo Galliani