Da Ute e Lions club Sesto fondi per i bimbi autistici

Ute Bresso e il Lions club Milano Nord 92 insieme per raccogliere fondi per i giovani autistici al teatro San Giuseppe, dove è andato in scena lo spettacolo “Nella tana del lupo”, curato da Noemi Radice e liberamente ispirato al romanzo “Le assaggiatrici“ di Rossella Postorino (Premio Campiello 2018). L’evento, che ha visto la partecipazione di quasi cento spettatori, ha permesso di raccogliere circa mille euro, che saranno devoluti all’associazione Tma - metodo Caputo Ippolito. La onlus si occupa, attraverso la terapia multisistemica in acqua, di bambini e ragazzi con disturbi dello spettro autistico. Il metodo proposto dall’associazione utilizza l’acqua come attivatore emozionale, sensoriale, motorio capace di spingere a una relazione significativa anche il soggetto che ha disturbi della comunicazione, della relazione, che è affetto da autismo o da altri disturbi dello sviluppo. La.La.