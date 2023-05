Da Palermo a Milano per lavorare: prima da parenti, poi in casa condivisa

"Per il momento va bene così". Una stanza in un appartamento condiviso con altri due coinquilini in zona Lambrate. Prezzo? "Pago 410 euro al mese. È accettabile". Lo dice con l’aria da trionfatore Enrico Fiasconaro, geometra ventisettenne che fino a due mesi fa pensava che non avrebbe mai trovato una sistemazione a Milano "senza prosciugare tutto lo stipendio", quello di un giovane lavoratore che all’ombra della Madonnina si è trasferito lo scorso marzo da un comune in provincia di Palermo dopo aver trovato lavoro in un’azienda. Il Giorno aveva raccontato la sua storia quando era alla ricerca disperata di un alloggio.

Dove ha dormito, inizialmente?

"Prima di trovare l’appartamento in condivisione ho dovuto chiedere ospitalità a dei parenti. Unica soluzione possibile perché non sapevo dove sbattere la testa dopo aver valutato decine di proposte. Sembrava non esistesse nulla di valido per me, con un budget di massimo 600 euro al mese comprese le spese. A quella cifra trovavo solo appartamenti improponibili, dei tuguri. E il prezzo era comunque alto, non ne valeva la pena".

E poi come ha trovato la casa ideale?

"Continuando a cercarla. Finché un giorno, su Facebook, sono capitato davanti all’annuncio giusto. Le soluzioni si trovano ma ci vuole tempo e tanta fortuna. A Milano funziona così perché c’è molta richiesta".

Ora è soddisfatto?

"Sì. La casa è in un bel quartiere, servito dai mezzi pubblici (che prendo per andare al lavoro) e mi trovo bene anche con i miei due coinquilini. Abbiamo una stanza ciascuno e delle zone comuni. Penso che questa sia l’unica soluzione per abbattere le spese e riuscire a vivere a Milano, almeno per un ragazzo giovane che arriva da fuori città. Mi metto nei panni degli studenti, che ancora non guadagnano neppure: per loro è molto più difficile".

Sogna di avere una casa tutta sua?

"L’obiettivo è quello, spero di potermi permettere un giorno un appartamento tutto per me. Al momento è un sogno".

M.V.