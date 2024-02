Da magazzino a servizio sociale. Nuova vita per i locali di via Tonale

Da luogo abbandonato a spazio moderno e inclusivo. Sono stati inaugurati nei giorni scorsi i nuovi locali di via Tonale, che ospitano il servizio Piccoli&Grandi. "È stata una vera e propria trasformazione per quest’area che versava in uno stato di totale abbandono e veniva utilizzata come magazzino del Comune. Un altro luogo di Sesto è rinato ed è rientrato nella disponibilità dei cittadini", ha commentato il sindaco Roberto Di Stefano.

Attraverso un intervento di oltre 120mila euro, è stata data nuova vita e funzione ai locali con una serie di lavori, che hanno visto il rifacimento totale dell’impianto elettrico, di illuminazione e antincendio, la creazione di nuove aree gioco e di un nuovo servizio igienico per disabili, spazi adeguati per l’accoglienza dei bambini, l’abbattimento delle barriere architettoniche, la sostituzione dei serramenti, una nuova pavimentazione e nuove porte interne. Il servizio è da sempre tra i più apprezzati e richiesti in città e prevede attività per i bambini della fascia 0-3 anni, con un accompagnamento alla genitorialità.

In particolare, Piccoli&Grandi si propone come un luogo di crescita e di gioco per i più piccoli e come uno spazio di incontro e di ascolto per gli adulti che si occupano di loro. Un centro per la famiglia che cresce, gestito dalla Fondazione Generiamo. "Grazie alla riqualificazione di uno spazio abbandonato da anni e utilizzato come deposito, riparte questa offerta per i sestesi all’interno del centro di via Tonale. Lo spazio è stato ristrutturato e ripensato per accogliere uno dei servizi più amati dalle nostre famiglie – ha sottolineato l’assessore all’Educazione Roberta Pizzochera –. Un grazie particolare va al dirigente dei lavori pubblici che ha seguito i lavori di ristrutturazione, alla Fondazione Generiamo e alla coordinatrice del servizio che hanno allestito l’area". Possono accedere a Piccoli&Grandi le future mamme, i bambini di età compresa tra 0-3 anni, accompagnati dai genitori, dai nonni o dalle baby-sitter. Per le famiglie con bambini 0-12 mesi circa è anche organizzato un gruppo bebé.