Da Ligabue a Max Gazzè. Note al massimo

Fine settimana ad alto volume per il pubblico milanese, con Luciano Ligabue che oggi e domani offre in pasto ai voraci appetiti del Forum le canzoni del suo ultimo album “Dedicato a noi” e Max Gazzé in scena, sempre oggi e domani, al Lirico Giorgio Gaber con “Amor fabulas - preludio”, gli eventi di spicco di un cartellone del weekend popolato pure da Bugo, Giangilberto Monti, Francesca Michielin all’Arca, Yngwie Malmsteen all’Alcatraz, lo Studio Murena in Santeria, Fiorella Mannoia e Danilo Rea agli Arcimboldi e Glen Hansard al Dal Verme, solo per citare i più attesi. "L’idea di questo tour nasce dalla voglia di fare qualcosa in teatro, dove è possibile eseguire brani che normalmente non puoi fare in luoghi troppo caotici" spiega Gazzè, che in queto tour propone pure quattro brani inediti destinati al suo prossimo album, tra cui il singolo “Che c’è di male”. "Il teatro si presenta infatti come il luogo perfetto per eseguire quelle canzoni più complesse o intime e suggestive che non ho mai eseguito dal vivo o ho eseguito raramente negli anni". Insomma, tutt’altra cornice rispetto all’arena del gladiatore Liga, che ad Assago si regala la sua seconda esperienza live milanese di questo 2023 dopo il concerto estivo al “Meazza”.

Andrea Spinelli