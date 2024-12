Da Jingle Bells ai Pokemon: un concerto speciale per bambini ricoverati alla clinica De Marchi di Milano

Milano, 17 dicembre 2024 – Concerto di Natale a sorpresa per i bambini ricoverati nella clinica pediatrica De Marchi di Milano. La Fanfara dei Carabinieri e la Banda della polizia locale, si sono esibite lunedì 16 dicembre sotto le loro finestre della clinica e hanno regalato momenti di gioia e serenità ai piccoli pazienti. Insolito il repertorio musicale, oltre ai classici brani natalizi come Jingle Bells sono stati eseguite anche le sigle di Dragon Ball, Pokemon, Lupin e di tanti altri cartoni animati. Lo speciale concerto di Natale giunto alla quinta edizione è un regalo della Fondazione De Marchi ai bambini ricoverati e alle loro famiglie. La Fanfara dei Carabinieri del III Reggimento Carabinieri Lombardia, diretta dal maresciallo Bagnolo, la Banda della Polizia Municipale di Milano, diretta dal maestro Capucci, si sono esibite sotto gli sguardi dei bambini sorridenti di tanti bambini e bambine costretti a trascorrere le feste natalizie in clinica.

"Attraverso il concerto musicale natalizio riusciamo a donare speranza ai bambini ricoverati e alle loro famiglie, costretti a stare lontano da casa anche in questo periodo di festa. È questo il miglior regalo di Natale che possiamo fare loro - dichiara Francesco Iandola, direttore esecutivo della Fondazione De Marchi - Stare accanto ai più piccoli nel loro percorso di cura, rendendolo il più sereno possibile, è la nostra missione quotidiana che ci guida fin dalla nascita. Riuscire a farlo anche a Natale, organizzando il concerto musicale sotto le finestre della Clinica De Marchi, è diventata una tradizione a cui teniamo molto. I sorrisi e la gioia sui volti dei bambini, una volta che gli strumenti iniziano a suonare sotto le loro finestre, sono una grande emozione per le famiglie e il personale dell’ospedale che ogni giorno si prendono cura di loro senza lasciarli mai soli".

Rendere il periodo di cura nelle strutture ospedaliere più sereno per ogni bambino, è la mission di Fondazione De Marchi che, attraverso i suoi progetti, ogni anno sostiene quasi 90.000 bambini realizzando, oltre ad interventi di umanizzazione e fornitura di macchinari diagnostici e terapeutici, 150 ore di pet therapy, 1.400 ore di arte terapia e di 550 ore di assistenza psicologica. Momenti di gioia, ma non solo La Fondazione è impegnata anche a realizzare gli spazi pediatrici del Nuovo Policlinico di Milano, che sarà completato entro il 2025, con ambienti ancora più colorati, accoglienti, altamente tecnologi e totalmente a misura di bambino.

Negli ultimi 20 anni l’impegno della Fondazione si è concretizzato in 580.000 euro investiti nella ristrutturazione dei reparti e 180 borse di studio; ogni anno sono stati curati 87.000 bambini, realizzate 150 ore di pet therapy e 1.400 ore di arte terapia, 50 pazienti hanno usufruito di vacanze assistite e di 550 ore di assistenza psicologica, sono stati formati 50 volontari presenti nei reparti sette giorni su sette.