Da Gorgonzola alla Cina. Nati sulla pista da ballo hanno 230 sedi nel mondo

Dagli allori in pista all’impresa, da Gorgonzola a tutta Italia, sino agli Usa e alla Cina. All’insegna dell’amore per il ballo: "Oggi viviamo della nostra passione. E spieghiamo agli altri come farlo". Coreografie e gestione di scuole e lezioni, rapporto umano, strategie e opportunità nel business del ballo, si è tenuto ieri, al Klima Hotel di Milano, e alla presenza di centinaia di professionisti del settore in arrivo da tutta Italia, il Dance Business Day, raduno d’aggiornamento del grande popolo di Balla&Snella, il marchio del dimagrire ballando battezzato 12 anni fa a Gorgonzola dai campioni e coreografi Sergio Togliani e Miriam Sala e da allora in inarrestabile ascesa.

La sola sede gorgonzolese in partenza, il lancio, e a quest’anno quasi 230 sedi collegate aperte in tutta Italia, una a Portsmouth, in Virginia, una in trattativa a Shangai. Numeri: una crescita del 210 % ogni 4 anni, 1.470 iscritte totali nel 2018, oggi oltre trentamila. Di scuola in scuola lo stesso programma di dimagrimento a marchio Martesana a suon di musica, rigorosamente al femminile: coreografie e brani studiati, ma anche lezioni, eventi, viaggi e tempo libero condiviso, "attenzione alla donna - così Sergio e Miriam, coppia pluri-iridata di ballerini in passato, oggi maestri, coreografi e coppia in affari - che non è mai considerata un numero da fatturato. Non funzioniamo perché promettiamo, e manteniamo, qualche centimetro in meno al girovita. C’è molto altro: socialità, clima positivo, legami. E un metodo, che abbiamo messo a punto e scelto di condividere: vogliamo essere una scuola di successo". Attorno a Balla&Snella ruotano oggi una community che cresce e corsi di formazione. "Win to win, vinco io, vinci tu. Noi ci crediamo. E cresciamo con il passaparola. Per affinità". "Quando iniziammo, senza sede, senza accesso al credito, senza marchi, qualche cosa di inimmaginabile". "Siamo un team professionale, che cura ogni dettaglio e condivide ogni aspetto. E siamo un business etico". Storia felice in un panorama, quello del ballo e delle scuole di danza, messo in ginocchio dalla pandemia e che ancora soffre. "Locali e palestre hanno chiuso, il covid è stato un colpo. Bisogna cambiare. Ma tener duro. Il ballo è una medicina formidabile, per il corpo e per la mente. Noi lo sappiamo: ma lo dice la scienza".