Da Fininvest contributo di 60 milioni di euro alla Fondazione Ennio Doris. "Sincero grazie"

Il Consiglio di amministrazione di Fininvest ha deliberato ieri di erogare alla Fondazione Ennio Doris, ente del Terzo Settore, un contributo di 60 milioni di euro "volto a tributare – si legge nella nota diffusa dalla società – un riconoscimento alla figura di Ennio Doris, secondo la volontà del fondatore Silvio Berlusconi".

Di rimando, Fondazione Ennio Doris poche ore dopo ha messo nero su bianco "il più sincero riconoscimento a Fininvest per il generoso contributo di 60 milioni di euro, che andrà a sostegno di programmi in ambito educativo e in nuove iniziative solidaristiche istituzionali volte alla valorizzazione della memoria del nome di Ennio Doris, in coerenza con la sua opera benefica e il suo patrimonio valoriale".

E ancora: "Questo contributo rappresenta un importante gesto di responsabilità sociale e impegno verso il bene comune in memoria dell’amicizia tra Ennio Doris e Silvio Berlusconi", si legge ancora nella nota dell’ente solidale nata nel nome del fondatore e “patron“ di Mediolanum.

La Fondazione Ennio Doris nasce nel settembre del 2022 per volontà della famiglia Doris: Lina Tombolato, Massimo Doris e Sara Doris, moglie e figli di Ennio, dopo la scomparsa del banchiere.

"Opera principalmente in ambito educativo – informa la nota – in collaborazione con alcuni dei principali atenei nazionali, erogando borse di studio a studenti meritevoli provenienti da contesti socio-culturali meno favorevoli, al fine di agevolarne il percorso accademico anche attraverso un programma triennale di Community & Mentorship per lo sviluppo di competenze trasversali: un viaggio formativo basato su un vasto e variegato sistema di competenze per permettere ai ragazzi di guardare con ottimismo al futuro e diventare gli adulti e i professionisti di domani. Inoltre, in continuità con le volontà e l’operato di Ennio Doris, Fondazione Ennio Doris supporta progetti corali di riabilitazione sociale in cui il lavoro rappresenta un elemento essenziale per la dignità e il riscatto individuale".