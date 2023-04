Da Comuni a “smart City” Parte la rivoluzione tecnologica

di Roberta Rampini

Un protocollo d’intesa per la transizione ecologica e digitale dei Comuni di Arese, Baranzate, Bollate e Rho è stato sottoscritto ieri mattina con Windtre. L’obiettivo è quello di supportare la transizione delle quattro città verso il modello di smart city. In che modo? Dialogando, collaborando, individuando quali sono le priorità di ciascun Comune e progettando soluzioni innovative dedicate a cittadini e imprese del territorio. "Siamo felici di inaugurare insieme ai Comuni di Arese, Baranzate, Bollate e Rho questo percorso di evoluzione tecnologica - afferma Stefania Matrone, direttrice Transformation & Development Office di Windtre -. La nostra azienda si propone come un advisor al fianco delle amministrazioni locali, un abilitatore in grado di disegnare insieme la transizione digitale e green delle città italiane ed estendere, rafforzare e modernizzare le infrastrutture in un’ottica sostenibile e inclusiva. Grazie a una rete di ultima generazione e a competenze specifiche maturate dall’esperienza sul campo, potranno essere valutate una serie di implementazioni smart personalizzate in base alle esigenze del territorio". L’area interessata è quella del nord-ovest, circa 47 km quadrati con oltre 110 mila abitanti, al centro di grandi progetti di riqualificazione, dal Mind all’area ex-Alfa Romeo. È qui che Windtre ha deciso di scommettere mettendo a disposizione il proprio know how specifico disegnando insieme alle amministrazioni locali la trasformazione urbana delle città con l’obiettivo di migliorare la qualità di vita delle persone in tutti i settori, dalla sicurezza alla sanità, dal traffico all’educazione digitale dei più piccoli. Hanno firmato l’intesa il sindaco rhodense Andrea Orlandi, quello di Bollate, Francesco Vassallo, il vicesindaco di Arese, Luca Nuvoli e quelli di Baranzate, Luca Elia. "La costruzione della smart city è ormai diventata una necessità impellente, frutto del desiderio di camminare verso un futuro in cui le tecnologie garantiscano una migliore qualità della vita per ogni cittadino - commenta il sindaco rhodense -. Questa collaborazione ci permetterà di procedere verso una transizione green, auspicabile in un ambito dove i grandi insediamenti cambiano il volto dei nostri territori". Una città smart, a misura di cittadino, ma che non lascia indietro nessuno e accorcia le distanze, "questo Accordo consentirà ad ogni baranzatese nel medio lungo periodo di accedere a gran parte dei servizi offerti dal Comune direttamente da casa in modo semplice e veloce. Vogliamo migliorare le prestazioni del nostro sistema di illuminazione pubblica e la gestione calore degli edifici per consumare meno e meglio", dichiara il sindaco Elia.