Da 6 giorni non dà notizie di sé. Ore d’ansia per Marco Trampetti

Ore d’ansia per Marco Trampetti, architetto 58enne di Cesano Boscone scomparso nella notte del 5 febbraio. L’ultima volta è stato visto alla guida di una Mercedes grigia: ha accompagnato un amico a casa, poi non si è fatto più sentire. La famiglia ha denunciato la scomparsa ai carabinieri e diffuso appelli per ritrovarlo. L’architetto si assentava spesso da casa, soprattutto per lavoro, ma mai senza dare sue notizie e per così tanti giorni di seguito. Secondo quanto riporta chi lo conosce, il 58enne non aveva manifestato malessere o sofferenza. Le ricerche sono in atto e i carabinieri stanno cercando di ricostruire le ultime ore prima della scomparsa dell’uomo, attraverso le testimonianze dei familiari e i filmati delle telecamere. Quando è stato visto l’ultima volta, indossava un maglione scuro e i pantaloni di una tuta. È alto 1,73 e pesa circa 75 chili, ha piercing tra le sopracciglia e alla bocca.