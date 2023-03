A Milano 2.500 cittadini si prendono cura degli alberi di domani

La presentazione di "Custodiscimi"

Milano, 25 marzo 2023 – Prima di “Forestami” c’è “Custodiscimi”. Sono 2.500 i cittadini che hanno aderito all'iniziativa che permette a chi lo desidera di prendersi cura di piantine che poi saranno destinate a progetti di piantumazione nella Città metropolitana di Milano. Le piantine distribuite nei nove Municipi di Milano o in uno dei nove Comuni della Città metropolitana selezionati, sono bagolaro, biancospino, carpino bianco, ciliegio canino, olmo bianco, pado, salice rosso o sanguinello.

Si tratta della seconda edizione di Custodiscimi, promosso da Forestami, Ersaf e Legambiente Lombardia. I custodi si prenderanno cura delle piccole piante per i prossimi mesi fino a ottobre, grazie anche ai consigli e al supporto degli agronomi ed esperti di Forestami, il progetto che prevede di piantare tre milioni di nuovi alberi entro il 2030. Dopo una verifica dello stato di salute delle piantine riconsegnate, queste verranno destinate ai progetti di piantagione di Forestami 2023-2024, contribuendo così a dar vita a nuovi boschi urbani nel Comune di Milano e sicuramente nei Comuni di Rosate, Inveruno, Albairate.

"Da assessore al Territorio e Sistemi Verdi non posso che guardare positivamente a questo genere di progetti che permettono ai cittadini di agire per realizzare un futuro più sostenibile per tutti noi”, ha commentato l'assessore regionale Gianluca Comazzi. Secondo l'assessore all'Ambiente e Verde del Comune di Milano, Elena Grandi “è sempre più forte il desiderio di partecipazione attiva alla cura del verde espresso dai cittadini e dalle cittadine. È un entusiasmo che tocchiamo con mano e che sottolinea una voglia reale di essere parte del bello della città”, ha concluso.