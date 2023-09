Cusano Milanino, investito dal treno: 18enne salvo per miracolo

Milano, 28 settembre 2023 – Concitazione e paura in serata alla stazione Trenord di Cusano Milanino, dove un giovane è stato investito da un treno S4 ma si è salvato miracolosamente. Secondo una prima ricostruzione dei fatti il ragazzo, un diciottenne di origini italiane, avrebbe tentato un gesto estremo.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con due mezzi del comando di Milano e un terzo mezzo proveniente dal distaccamento di Desio mentre i soccorritori del 118 sono arrivati con automedica e ambulanza. Nell'impatto con il convoglio, che proveniva da Camnago-Lentate ed era diretto a Milano Cadorna, il giovane ha riportato soltanto delle ferite ma non è in pericolo di vita. È stato portato al vicino ospedale in codice giallo.

Disagi si registrano invece per i pendolari a causa di rallentamenti e ritardi alla circolazione ferroviaria.