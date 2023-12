Cusano Milanino, colpisce la moglie con una mazza da baseball: arrestato 69enne. E non era la prima volta

Cusano Milanino (Milano) – Colpisce con la mazza da baseball la moglie. E non era neppure la prima volta che la maltrattava. Per questo motivo nel pomeriggio di oggi, 2 dicembre, i militari della della Compagnia di Sesto San Giovanni hanno tratto in arresto, per lesioni aggravate, minaccia e maltrattamenti contro familiari, un 69enne, italiano, incensurato. È successo a Cusano Milanino, in via Piemonte.

I militari, a seguito di segnalazione pervenuta dagli operatori del 118, sono intervenuti nell’abitazione, accertando che l’uomo aveva poco prima colpito, con una mazza da baseball, la moglie convivente, 64enne, procurandole una ferita sulla testa.

La donna, giunta in codice giallo all'ospedale Niguarda di Milano, dove rimarrà in osservazione non in pericolo di vita, ha riferito di aver subito pregresse aggressioni fisiche mai denunciate. L'arrestato è stato condotto in carcere.