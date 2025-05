“Curare” le opere d’arte più importanti. E il 100% degli studenti trova subito lavoro

Cuore pulsante del Centro internazionale di formazione e ricerca Valore Italia, la Scuola di Restauro di Botticino fondata nel 1974 con il sostegno di Regione Lombardia e dall’Istituto Centrale di Restauro di Roma, è arrivata in Mind nell’ottobre 2022. Con oltre il 90% di occupazione per i neolaureati a 6 mesi dalla laurea e il 100% a 12 mesi dalla laurea, oggi la scuola è un luogo dinamico e interdisciplinare, innovativo e sperimentale, dove studiare le nuove metodologie da applicare al restauro e formare i professionisti di domani.

Prima della simulazione con RoBee, primo robot umanoide cognitivo certificato, studenti e docenti della scuola, in collaborazione con l’Ircss Ospedale Galeazzi-Sant’Ambrogio, che si trova a poche centinaia di metri, lungo il Decumano, hanno condotto un’indagine diagnostica avanzata su 4 opere d’arte con Tac e radiografie per svelare i segreti più nascosti, migliorare la conoscenza delle opere con nuovi dati utili in modo da eseguire un restauro ancora più preciso.

Il modello didattico della scuola affianca alle attività didattiche l’esperienza pratica sul campo, con opportunità di tirocinio che permettono agli studenti di lavorare in veri e propri cantieri di restauro e operare su beni culturali sottoposti a tutela presso importanti istituzioni, come Triennale Milano, il Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia da Vinci, la Veneranda Fabbrica del Duomo e Pirelli HangarBicocca.

Negli anni la scuola ha avviato collaborazioni con l’istituto Italiano di Cultura di Parigi e di New York, la Jasi Jordanian Archeology as a Sustainable Industry di Petra, l’Ambasciata d’Italia a Washington Dc e l’Università Usek di Beirut in Libano. Dalle aule e dai laboratori della scuola di restauro si possono vedere le gru, nel cantiere dove sta sorgendo il campus Campus Scientifico dell’Università Statale di Milano, operativo dal 202-2028.Ro.Ramp.