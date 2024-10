"Cura e ricerca unite insieme. Questo è un sogno che vede la luce"

"Essere qui oggi è un sogno", dice Mario Cucinella, affacciato sul cantiere, dopo essere sceso dal palco al termine della visita istituzionale. "Il punto di forza di questo piano, che finalmente vede la luce, è aver unito la cura con la ricerca. Questa, dopo anni, resta la grande innovazione". L’architetto ha ereditato la progettazione da Renzo Piano, "un maestro che già aveva disegnato un ospedale modello. Oggi vedete un vuoto, ma domani avremo una piazza, una strada coperta che porta alle degenze e un ospedale che si affaccia su un grande parco pubblico, come accadeva nel ‘900".

Il verde è il vero cuore pulsante della Città della Salute e della Ricerca. "Sarà un luogo di eccellenza per la scienza e l’innovazione, ma anche di riconciliazione con la natura - ha sottolineato Cucinella, founder & design director di Mca -. Qui spazi verdi e architettura convivono in armonia, creando un ambiente che non solo favorisce la guarigione, ma anche il benessere quotidiano". Con la metropolitana si arriverà a una grande piazza coperta, "per far entrare la città. Sarà un ospedale aperto. La struttura non si alzerà oltre il quarto piano e avrà uno sviluppo orizzontale, basso, immerso nel verde". Sotto ci sarà l’area tecnologica con tutti gli accessi ai servizi, poi un piano dedicato alle sale operatorie e alla diagnostica e poi gli spazi per i pazienti. Anche le sale operatorie si affacceranno sui giardini, "per aiutare anche in vista di operazioni che durano fino a 10 ore". Ci sarà una concatenazione di giardini, con diversi cortili tematici e luoghi domestici "per accogliere i famigliari al meglio, perché anche questo è un aspetto di cura". Grande attenzione alla spinta tecnologica e alla sostenibilità di ogni parte della struttura. I solai, ad esempio, saranno completamente coperti dal fotovoltaico. "Vedrete un grande ospedale innovativo anche dal punto di vista architettonico. Questo ospedale lo abbiamo iniziato a progettare 11 anni fa e in mezzo è successo di tutto, dal Covid all’aumento dei prezzi che ha portato al 30 per cento di incremento solo per le materie prime". La.La.