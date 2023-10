Cuochi, camerieri e 5 operai di produzione Offerta di lavoro in provincia di Lodi: 17 posti per operatore/trice addetto/a ai servizi fiscali, 1 posto per aiuto cuoco, 1 posto per cameriere di sala, 1 posto per tecnico manutentore impianti termici, 2 posti per lattoniere, 1 posto per elettricista, 1 posto per collaboratore/trice notarile, 5 posti per operai di produzione. Per info e candidature: selezione@provincia.lodi.it.