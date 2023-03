Cultura sempre più d’élite Milano corre, cresce la spesa e si allarga la forbice "Defiscalizzare i biglietti"

di Andrea Gianni MILANO Prima c’è stata la pandemia, che ha costretto alla chiusura di sale e musei, fino a una faticosa ripartenza degli spettacoli dal vivo. Poi l’inflazione e il carovita, che mette a rischio la ripresa e allarga la forbice sociale anche nel campo della cultura: aumenta la spesa, ma diminuiscono i consumatori. E Milano, dove il settore è tornato a correre a pieno ritmo e si avvicina ai livelli pre-Covid, viaggia a una velocità diversa rispetto alle città del Sud Italia ma anche alle province lombarde. Una fotografia scattata dal decimo report dell’Osservatorio sui consumi culturali di Impresa Cultura Italia-Confcommercio, in collaborazione con Swg, presentato ieri a Milano. Se dall’indagine emerge che più di una persona su tre ha tagliato i consumi culturali, circa il 10% degli intervistati mostra invece un incremento netto dei consumi. Così, rispetto al 2021, si registra una crescita della spesa per concerti dal vivo (+28,1 euro), festival culturali (+9,7 euro), mostre e musei (+8,7 euro). Ci sono poi dinamiche molto diverse in relazione ai diversi consumi: se la fruizione di programmi, film e telefilm in tv da canali a pagamento è aumentata del 10% rispetto al 2019, la riduzione del numero di consumatori appare...