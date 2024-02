Cult debutta sulle passerelle con la nuova collezione per la fall winter 24-25 nel mood rebel rock. "Il debutto qui è molto più di una sfilata. È l’inizio di un nuovo capitolo, per consolidare la posizione di CULT. Abbiamo deciso di raggiungere l’obiettivo in modo graduale", spiega Massimiliano Rossi, dg Zeis Excels.