Cubo di Rubik. Una sfida tra campioni

Appuntamento oggi al Museo MaGa con un evento particolare, la sfida tra campioni nella risoluzione del Cubo di Rubik, organizzata dall’associazione Cubing Italy. A partire dalle 9 fino alle 18 nella Sala degli Arazzi si sfideranno cinquanta partecipanti, tra i migliori talenti italiani e internazionali nelle diverse specialità. L’evento nasce dalla passione di Riccardo Riboldi, giovane talento gallaratese e campione italiano nella categoria 3×3 bendato. L’evento sarà un’occasione per il pubblico per vedere in azione autentici maestri del Cubo di Rubik, il rompicapo più famoso al mondo da mezzo secolo che continua ad affascinare.