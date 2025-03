Cubetti di porfido in arrivo anche davanti all’ex stazione

Cubetti di porfido anche davanti all’ex stazione ferroviaria cittadina, per sostituire le mattonelle dondolanti e rovinate della vecchia pavimentazione: sono iniziati da poche ore gli interventi di riqualificazione dell’ultimo tratto di via Caduti della libertà, vale a dire dall’ingresso del sottopassaggio ciclopedonale all’attraversamento pedonale di via Antonio Gramsci, completando il restyling dell’importante arteria di Cormano Centro.

Dunque, in questo settore stradale lungo poco più di un centinaio di metri ci sarà la stessa tipologia di pavimento già sistemata, tra l’estate e l’autunno 2024, davanti al limitrofo palazzo municipale: ma a differenza delle opere già realizzate in via Caduti della libertà, che erano state finanziate da fondi regionali per poco più di 500mila euro, per i lavori attuali lo stanziamento economico è del Comune di Cormano per un importo di 115mila euro.

Per garantire la viabilità in questa zona centrale di Cormano, la circolazione degli autoveicoli è e sarà regolata, di volta in volta a seconda delle chiusure delle corsie, da un impianto semaforico mobile. I lavori in via Caduti della libertà prevedono, inoltre, la riverniciatura della segnaletica orizzontale dei settori ciclabili e pedonali, presenti sul lato dei portici dei negozi.

A interventi ultimati, si completerà il grande piano comunale di restyling delle pavimentazioni in tre zone urbanistiche di pregio del territorio cormanese; prima di tutto, c’è stata la sostituzione delle mattonelle in pietre d’oriente nei due centri storici, a Cormano Vecchia (nelle vie Roma, Grandi e Dall’Occo) e nel quartiere di Brusuglio (in via Manzoni). Nelle prossime settimane, a seguire, in via Caduti della libertà terminerà la posa dei cubetti di porfido.

Giuseppe Nava