Csb, i 200 atleti hanno una palestra: "Salvi anche per merito vostro"

Arriva lo spazio per l’associazione di ginnastica artistica Csb. All’inizio del mese la situazione era disperata, poi un nostro articolo, il Comune e i privati, e ccosì il miracolo si sta realizzando. È stata fondamentale la sinergia e la collaborazione tra diverse parti per risollevare quella che sembrava essere una storia dall’epilogo amaro.

La costanza di Monia Marazzi, il direttore tecnico e altri protagonisti, rendono ora possibile una storia a lieto fine. Tutto è iniziato a giugno quando la associazione sportiva di Bollate ha appreso di non potere più svolgere la propria attività nella palestra di via Stelvio già dalla metà di luglio, dopo 11 anni di affitto, e con 200 atleti iscritti e 12 allenatori. Sono state immediate le azioni della associazione, una richiesta di aiuto al Comune, ai genitori degli atleti, appelli sui social, ma le soluzioni sembravano impossibili. Poi il nostro servizio, un articolo in cui abbiamo raccontato la storia di Monia e la passione, l’amore per questa attività, iniziata dal padre negli anni ‘80, coincidenza o meno, il Comune di Bollate, in accordo con Gaia Servizi ha trovato la prima soluzione. Un campo da calcio a 7 all’interno del centro sportivo di via Dante, su cui fare crescere la nuova struttura. Nello stesso tempo, tanti i messaggi ricevuti di persone che avevano letto l’articolo in tutta Italia, era infatti uscito anche online. Una società di Bari, la Eneri gonfiabili, specializzata in tensostrutture, si è proposta di fornire il pallone sotto cui sorgerà la nuova palestra.

L’importo richiesto si può dire che equivalga a un regalo. La storia dell’associazione ha particolarmente colpito la famiglia di Bari, le cui due figlie praticano ginnastica artistica e hanno preso a cuore questa storia. Ora bisogna però andare avanti. Manca il pavimento, costruire gli spogliatoi, l’impianto elettrico e quello del gas, creare le buche.

Da qui l’idea di attivare una raccolta fondi su internet. "Ero sconsolata, triste e poi tutto è cambiato. Grazie anche a voi. Il miracolo ha iniziato ad avverarsi e ora potrebbe completarsi. Chiediamo a chiunque arrivi il nostro messaggio, di contribuire anche con 3-5 euro, aiutandoci così a completare i lavori. Ringrazieremo ogni singola persona, azienda, associazione, scrivendo il loro nome su una o più pareti della nuova palestra. Ringrazio chi ha già fatto qualcosa per noi", conclude Monia Marazzi. Info su gymbollate@gmail.com

Per la raccolta fondi

https://gofund.me/3860d0c7