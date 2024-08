Milano, balcone crolla nella notte sul marciapiedi: tragedia sfiorata

Milano, 2 agosto 2024 – Paura nella notte tra giovedì 1 e venerdì 2 agosto in via Pasquale Sottocorno, in zona Risorgimento. Per motivi ancora da accertare, è crollato un balcone del secondo piano di uno stabile ubicato nel tratto di strada compreso tra le vie Premuda e Cellini.

Transennata l'area sottostante al balcone crollato in via Sottocorno

Il balcone è crollato sul marciapiedi e su alcune auto in sosta: per fortuna, vista l'ora, in quel momento non c'erano persone in strada. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e gli addetti alla rimozione di materiale ingombrante per liberare il passaggio.

I controlli

Le verifiche strutturali hanno anche riscontrato la presenza di parti pericolanti, rimaste ancorate alla facciata dello stabile, da rimuovere subito per scongiurare ulteriori cedimenti.

La via Sottocorno è stata chiusa al traffico

Gli agenti della polizia locale hanno disposto la temporanea chiusura della strada a senso unico e lo stop al passaggio dei pedoni tra i civici 2 e 6 di via Sottocorno. I ghisa hanno anche contattato l'amministratore del palazzo, chiedendogli di provvedere nel più breve tempo possibile alla messa in sicurezza.