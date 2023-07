Milano, crolla una palazzina in ristrutturazione: paura nella notte in via Anfossi

Milano, 15 luglio 2023 – Paura nella notte in via Anfossi, zona piazza Cinque Giornate, a Milano. Intorno a mezzanotte è crollata una palazzina di due piani in ristrutturazione all’interno nel cortile del civico 6. Un’intera parete dell’edificio, quella che affaccia su via Sciesa, si è sgretolata e tutta un’ala dello stabile è collassata su se stessa. Fortunatamente a quell’ora nessuno stava lavorando nel cantiere e nessuno si trovava nel cortile.

Un boato nella notte

I residenti delle case intorno all’area del crollo e i residenti della zona sono stati svegliati da un boato. E in tanti hanno lanciato l’allarme. Il timore era che qualcuno potesse essere rimasto sotto la montagna di macerie.

In azione i cani molecolari

Sul posto sono arrivati una ventina di mezzi dei vigili del fuoco, carabinieri, polizia e polizia locale, che hanno subito provveduto a chiudere le vie d’accesso per mettere in sicurezza l’area. Gli abitanti degli appartamenti confinanti – una decina – sono stati fatti evacuare, in attesa delle verifiche di sicurezza e poi fatti rientrare nelle loro abitazioni. I vigili del fuoco hanno poi proceduto a isolare l’area e fatto entrare in azione i cani molecolari specializzati nella ricerca delle persone. Fino alle 3.30 della mattina le ricerche hanno dato esito negativo.

Il cantiere

“Fortunatamente – racconta, ancora scosso, Fabrizio Raffelli, che abita insieme i genitori al piano terra dell’edifico adiacente a quello crollato - è successo di notte e non c’era nessuno in giro. Fino al tardo pomeriggio c’erano qui due operai che stavano lavorando”.

Lo scroscio d’acqua

“Ero affacciato alla finestra a fumare una sigaretta – racconta ancora il residente, uno dei primi a chiamare i soccorsi – quando, a un certo punto, ho iniziato a sentire un forte scroscio di acqua. Non capivo bene cosa fosse. Poi ho visto della polvere e infine un boato fortissimo. Si sono aperte delle porte nel cortile per lo spostamento d’aria. Poi è arrivata la puzza di gas. Eravamo tutti spaventati, fortunatamente i Vigili del fuoco sono arrivati subito e hanno messo in sicurezza la zona”.

La proprietà

La palazzina crollata si sviluppa a L all’interno del condominio di via Anfossi 6. Tutto lo stabile, come altri nella zona, sono di proprietà del Policlinico, che li amministra tramite una società: vennero lasciati all’ospedale dall’anziana proprietaria più di trent’anni fa. Recentemente l’edificio interno, ormai vetusto, è stato sgomberato e circa un mese fa sono iniziati i lavori di ristrutturazione. L'ala crollata era transennata e solo gli operai e i mezzi della ditta che sta eseguendo i lavori potevano accedervi. "Prima lì - spiega un residente - c'erano i bidoni dei rifiuti, adesso li abbiamo spostati in cortile proprio perché tutto il cantiere è chiuso dalle transenne."

Le ipotesi

Le cause del crollo non sono ancora state accertate, una delle ipotesi è che la pioggia caduta durante il violento temporale che si è abbattuto su Milano nella mattinata possa aver compromesso la struttura dell’edificio sul quale erano state eseguite delle demolizioni. Saranno comunque le indagini dei tecnici dei Vigili del Fuoco e delle forze dell’ordine a chiarire le cause del crollo.