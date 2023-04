Creative Fest: spazio ai giovani e alla loro arte

Il Comune in collaborazione con Spazio giovani, pensano alla creatività dei giovani e la premiano. Si chiama Creative Fest, liberi di essere, l’evento che si svolgerà in piazza Falcone sabato 13 maggio. I ragazzi che potranno partecipare devono avere tra i 15 e i 25 anni e potranno dare voce al proprio talento, presentando una performance o un’opera di plastica o fotografica originale. Per i primi classificati delle due categorie, un premio di 150 euro. Il Comune di Baranzate ha realizzato, in collaborazione con gli educatori di Spazio Giovani, il progetto Track Lab che ha come obiettivo quello di promuovere il protagonismo giovanile del territorio attraverso la creazione di attività ed eventi pensate dai giovani per i giovani. Nasce proprio così l’evento ideato e realizzato dai ragazzi di Baranzate.

"Il progetto Creative Fest - Liberi di essere è un’occasione per i giovani di mostrare il proprio talento artistico attraverso l’esposizione di un’opera o tramite una performance. Il festival della creatività vuole essere un’opportunità di sentirsi parte centrale dell’iniziativa e della comunità locale", spiega l’assessore alle politiche educative e culturali, Zoe Bevilacqua. Il Comune è da tempo attivo e attento alle politiche giovanili, dando spazio a continui eventi, in collaborazione con diverse realtà del territorio, per dare sempre un ruolo centrale ai ragazzi adolescenti e la possibilità di esprimere le proprie abilità. Le iscrizioni sono state appena aperte. Per partecipare è necessario inviare una mail a [email protected] oppure inviare un messaggio tramite whatsapp al numero 320.6445268 e chiedere informazioni su come presentare i propri lavori. D.F.